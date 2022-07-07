Masterchef 2022 Büşra Hasgül kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Büşra Hasgül geliyor. Peki, Masterchef 2022 Büşra Hasgül kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Büşra Hasgül kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
BÜŞRA HASGÜL KİMDİR?
Büşra Hasgül yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Büşra Hasgül 24 yaşında ve aşçıdır. 7 Temmuz 2022 tarihinde Masterchef 1. turda mücadele etti.