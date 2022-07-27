Masterchef 2022 Burak Revanbahş kimdir? Burak Revanbahş kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

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Masterchef 2022 Burak Revanbahş kimdir? Burak Revanbahş kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 Burak Revanbahş kimdir? Burak Revanbahş kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Burak Revanbahş geliyor. Peki, Masterchef 2022 Burak Revanbahş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

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Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Burak Revanbahş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Burak Revanbahş ana kadroya kaldı mı? Burak Revanbahş üst tura geçti mi?

Masterchef 2022 Burak kimdir? Burak Revanbahş kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

BURAK REVANBAHŞ KİMDİR?

Burak Revanbahş 26 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Burak Revanbahş 4 senedir profesyonel aşçılık yapmaktadır. Burak Revanbahş, Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden 2018 yılında mezun olmuştur. Stajları ile birlikte 11 yıldır yemek sektörü içerisinde olan Burak Revanbahş Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura yükseldi. Burak Revanbahş bugün 27 Temmuz Çarşamba Masterchef 2. turda mücadele etti.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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