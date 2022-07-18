Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Burak Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

BURAK KAYA KİMDİR?

Burak Kaya yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Oyunculuk yapan Burak Kaya Hollywood'da küçük bir rolde oynamıştır. Burak Kaya bugün şeflere kaya levreği yapacak. Burak Kaya bugün Masterchef'te 18 Temmuz Pazartesi 1. turda mücadele ediyor.