Masterchef 2022 Burak Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

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Masterchef 2022 Burak Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Haberler.com - Gündem
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Masterchef 2022 Burak Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Burak Kaya geliyor. Peki, Masterchef 2022 Burak Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Burak Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 Burak Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

BURAK KAYA KİMDİR?

Burak Kaya yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Oyunculuk yapan Burak Kaya Hollywood'da küçük bir rolde oynamıştır. Burak Kaya bugün şeflere kaya levreği yapacak. Burak Kaya bugün Masterchef'te 18 Temmuz Pazartesi 1. turda mücadele ediyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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