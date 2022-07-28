Masterchef 2022 Birlenty kimdir? Birlenty Esmaeil kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Birlenty Esmaeil kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Birlenty Esmaeil ana kadroya kaldı mı? Birlenty Esmaeil üst tura geçti mi?

BIRLENTY ESMAEIL KİMDİR?

Birlenty Esmaeil 31 yaşında ve Romanya doğumludur. Yarışmaya Romanya'dan katılan Birlenty Esmaeil'in iki kız çocuğu vardır. İlkokulu Türkiye'de bitirdi. Sonrasında ailecek Romanya'ya taşındılar. Birlenty Esmaeil Masterchef ilk turda 3 evet alarak bir üst tura yükseldi. Birlenty Esmaeil bugün 28 Temmuz Perşembe Masterchef 3. turda mücadele ediyor.