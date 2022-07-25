Masterchef 2022 Berhan kimdir? Berhan Yıldıran kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Berhan Yıldıran kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Berhan Yıldıran ana kadroya kaldı mı? Berhan Yıldıran üst tura geçti mi?

BERHAN YILDIRAN KİMDİR?

Berhan Yıldıran 26 yaşında ve yarışmaya Mersin'den katılmıştır. Profesyonel aşçı olan Berhan Yıldıran otelcilik bölümü mezunudur ve birçok otelde staj yapmıştır. Masterchef 1. turu başarıyla geçen Berhan Yıldıran bugün 25 Temmuz Pazartesi günü 2. turda mücadele ediyor. Berhan Yıldıran 2. turda en iyi Pad Thai yemeğini yapmak için yarışıyor.