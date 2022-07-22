Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Bekir Comart kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

BEKİR COMART KİMDİR?

Bekir Comart Gaziantepli ve evlidir. Bekir Comart turizm üzerine eğitim almıştır. 1 kız çocuğu babası olan Bekir Comart'ın mesleği aşçıdır. Bekir Comart bugün 22 Temmuz Cuma 2022 tarihinde Masterchef 2. turda mücadele ediyor.