Masterchef 2022 Bekir Comart kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

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Masterchef 2022 Bekir Comart kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Haberler.com - Gündem
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Masterchef 2022 Bekir Comart kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Bekir Comart geliyor. Peki, Masterchef 2022 Bekir Comart kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Bekir Comart kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 Bekir Comart kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

BEKİR COMART KİMDİR?

Bekir Comart Gaziantepli ve evlidir. Bekir Comart turizm üzerine eğitim almıştır. 1 kız çocuğu babası olan Bekir Comart'ın mesleği aşçıdır. Bekir Comart bugün 22 Temmuz Cuma 2022 tarihinde Masterchef 2. turda mücadele ediyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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