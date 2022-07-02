Masterchef 2022 Başar Varol kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Başar Varolkimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

BAŞAR VAROL KİMDİR?

Başar Varol yarışmaya İstanbul Üsküdar'dan katılıyor. Lisede aşçılık okudu. Şiir yazmayı çok seven yarışmadı bazı dergilerde şiirlerini yayınlıyor. Başar Varol 18 yaşında. 2 Temmuz Cumartesi günü yarışan Başar Varol jürilerden 3 evet alarak bir üst tura çıkmayı başardı.