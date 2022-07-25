Masterchef 2022 Barış kimdir? Barış Demir kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Barış Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Barış Demir ana kadroya kaldı mı? Barış Demir üst tura geçti mi?

BARIŞ DEMİR KİMDİR?

Barış Demir 23 yaşında ve yarışmaya Bodrum'dan katılıyor. Bodrum Torba'da bir otelde çalışan Barış Demir aşçılık mesleğine küçük yaşlarda başlamıştır. Ailede herkesin kebapçı olduğunu belirten Barış Demir Masterchef'te ilk turu geçmişti. Barış Demir bugün 25 Temmuz 2022 Masterchef 2. turda yarışacak ve en iyi krem brüle tatlısı için mücadele edecek.

Masterchef'te Barış 2. turda en iyi tatlıyı yaparak 3. tura yükseldi.