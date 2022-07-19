Masterchef 2022 Ayşegül Zengin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Ayşegül Zengin geliyor. Peki, Masterchef 2022 Ayşegül Zengin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Ayşegül Zengin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
AYŞEGÜL ZENGİN KİMDİR?
Ayşegül Zengin yarışmaya Denizli'den katılıyor. 23 yaşında olan Ayşegül Zengin aşçı yardımcısıdır. Ayşegül Zengin, bugün 19 Temmuz Salı günü Masterchef 1. turda mücadele ediyor.