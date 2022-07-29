Masterchef 2022 Ayaz kimdir? Ayaz Abdurrahman Geçer kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

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Masterchef 2022 Ayaz kimdir? Ayaz Abdurrahman Geçer kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 Ayaz kimdir? Ayaz Abdurrahman Geçer kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Ayaz Abdurrahman Geçer geliyor. Peki, Masterchef 2022 Ayaz Abdurrahman Geçer kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

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Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Ayaz Abdurrahman Geçer kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ayaz Abdurrahman Geçer ana kadroya kaldı mı? Ayaz Abdurrahman Geçer üst tura geçti mi?

Masterchef 2022 Ayaz kimdir? Ayaz Abdurrahman Geçer kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

AYAZ ABDURRAHMAN GEÇER KİMDİR?

Ayaz Abdurrahman Geçer 23 yaşında ve aslen Siirtli'dir. Şırnak Silopi doğumlu olan Ayaz Abdurrahman Geçer 13 yaşından beri Ankara'da yaşamaktadır. Ankara'da bir restoranda çalışan Ayaz Abdurrahman Geçer Masterchef ilk turunda 3 evet alarak bir üst tura yükselmişti. Ayaz Abdurrahman Geçer bugün 29 Temmuz Cuma Masterchef 2. turda mücadele ediyor.

Ayaz Abdurrahman Geçer, Masterchef 2. turda en iyi sac tavayı yaparak bir üst tura yükseldi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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