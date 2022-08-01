Masterchef 2022 Atike kimdir? Atike Bozyaka kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Atike Bozyaka kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Atike Bozyaka ana kadroya kaldı mı? Atike Bozyaka üst tura geçti mi?

ATİKE BOZYAKA KİMDİR?

Atike Bozyaka 34 yaşında ve yarışmaya İzmir'den katılmıştır. Profesyonel aşçı olan Atike Bozyaka Masterchef ilk turda 2 evet alarak 2. tura yükselmiştir. Atike Bozyaka 2. turda en iyi tabağı çıkartarak bir üst tura yükseldi. Atike Bozyaka, Masterchef'te bugün 1 Ağustos tarihinde 3. turda mücadele ediyor.