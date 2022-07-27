Masterchef 2022 Alper kimdir? Alper Öztamur kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Alper Öztamur kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Alper Öztamur ana kadroya kaldı mı? Alper Öztamur üst tura geçti mi?

ALPER ÖZTAMUR KİMDİR?

Alper Öztamur 26 yaşında ve İstanbul doğumludur, aslen Kırım Tatarıdır. Yarışmaya Bartın'dan katılan Alper Öztamur, Gazi Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunudur. Alper Öztamur Masterchef 1. turda 3 evet oyu alarak bir üst tura yükselmişti. Alper Öztamur bugün 27 Temmuz Çarşamba günü Masterchef ikinci turda mücadele ediyor.