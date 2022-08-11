Masterchef 2022 Ali Onur Alper kimdir? Ali Onur Alper Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Ali Onur Alper geliyor. Peki, Masterchef 2022 Ali Onur Alper kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Ali Onur Alper kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

ALİ ONUR ALPER KİMDİR?

Ali Onur Alper 32 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Gaziantepli olan Ali Onur Alper Artboard Studio'da topluluk ve müşteri destek yöneticisidir. Profesyonel şef olan Ali Onur Alper ilk turda 3 evet alarak ikinci tura yükselmişti. 2. turda da en iyi tabağı çıkartan Ali Onur Alper Masterchef'te 3. tura yükselmeyi başardı. Ali Onur Alper bugün 11 Ağustos Perşembe Masterchef 3. turda yarışacak ve ana kadroya girmek için mücadele edecek.