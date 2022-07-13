Masterchef 2022 Ali Müfit Çağlayan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Ali Müfit Çağlayan geliyor. Peki, Masterchef 2022 Ali Müfit Çağlayan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...
Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Ali Müfit Çağlayan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
ALİ MÜFİT ÇAĞLAYAN KİMDİR?
Ali Müfit Çağlayan yarışmaya Bursa İnegöl'den katılıyor. 23 yaşında olan Ali Müfit Çağlayan Trabzon'da gastronomi bölümü okudu. Ali Müfit Çağlayan 13 Temmuz Çarşamba günü Masterchef 1. eleme turlarında yarışacak.