Masterchef 2022 2. turda kazananlar kimler, bir üst tura kimler çıktı? Masterchef yeni sezon bir ust tura yükselen yarışmacılar kimlerdir?

Masterchef 2. tur karşılaşmaları başladı mı? Masterchef 2. turu geçenler kimler oldu? Masterchef bir üst tura kimler çıktı?

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MASTERCHEF 2. TURDA KAZANAN YARIŞMACILAR KİMLER?

2. tur mücadeleleri 20 Temmuz Çarşamba günü başladı. Yarışmacılar 3'er 3'er mücadele ediyor. En iyi tabak çıkartan bir üst tura yükselecek.

2. tur yarışmaları birkaç gün daha sürecektir. Zamanla bir üst tura yükselen isimleri haberimize ekleyeceğiz.