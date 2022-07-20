Masterchef 2022 2. turda kazananlar kimler, bir üst tura kimler çıktı? Masterchef yeni sezon bir ust tura yükselen yarışmacılar kimlerdir?
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Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Masterchef'te 2. tur yarışları oynanıyor. Bu turda başarılı tabak çıkartanlar bir üst tura yükselecek. Peki, Masterchef 2022 2. turda kazananlar kimler, bir üst tura kimler çıktı? Masterchef yeni sezon bir ust tura yükselen yarışmacılar kimlerdir? İşte detaylar...
Masterchef 2. tur karşılaşmaları başladı mı? Masterchef 2. turu geçenler kimler oldu? Masterchef bir üst tura kimler çıktı?
MASTERCHEF 2. TURDA KAZANAN YARIŞMACILAR KİMLER?
2. tur mücadeleleri 20 Temmuz Çarşamba günü başladı. Yarışmacılar 3'er 3'er mücadele ediyor. En iyi tabak çıkartan bir üst tura yükselecek.
2. tur yarışmaları birkaç gün daha sürecektir. Zamanla bir üst tura yükselen isimleri haberimize ekleyeceğiz.