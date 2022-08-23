Masterchef 2022 1. hafta takımlar belli oldu mu? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Masterchef'te Kırmızı takım yarışmacıları kimler?
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Masterchef'te bugün 22 Ağustos günü kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Yağız olurken kırmızı takım kaptanı için Yağız, Serpilay'ı seçti. Buna göre mavi takım ve kırmızı takım kadroları şuanda kuruluyor. Peki, Masterchef 22 Ağustos takımlar belli oldu mu? Mavi takım yarışmacıları kimler? Kırmızı takım yarışmacıları kimler? İşte tüm detaylar...
Masterchef'te haftanın kaptanlık oyunu Pazartesi gününde oynanıyor. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu da açıklandı. Mavi takım kaptanı Yağız oldu. Peki 22 Ağustos kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım yarışmacıları kimler oldu? Kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu? Mavi takım ve kırmızı takım yeni yarışmacıları kimler oldu?
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi takım kaptanlığını Yağız kazandı. Kırmızı takım kaptanı ise Serpilay oldu.
MASTERCHEF 1. HAFTANIN MAVİ-KIRMIZI TAKIM KADROSU
Mavi Takım Kadrosu:
- - Yağız
- - Metin
- - Çağatay
- - Gamze
- - Onur
- - Tayfun
- - Burak
- - Burak Kaya
- - Şeyma
Kırmızı Takım Kadrosu:
- - Serpilay
- - Melih
- - Büşra
- - Kıvanç
- - Dilan
- - Barış
- - Ayaz
- - Kaan
- - Fatmanur