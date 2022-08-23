Masterchef 2022 1. hafta takımlar belli oldu mu? Masterchef'te Mavi takım yarışmacıları kimler? Masterchef'te Kırmızı takım yarışmacıları kimler?

Masterchef'te bugün 22 Ağustos günü kaptanlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Yağız olurken kırmızı takım kaptanı için Yağız, Serpilay'ı seçti. Buna göre mavi takım ve kırmızı takım kadroları şuanda kuruluyor. Peki, Masterchef 22 Ağustos takımlar belli oldu mu? Mavi takım yarışmacıları kimler? Kırmızı takım yarışmacıları kimler? İşte tüm detaylar...