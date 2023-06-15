MasterChef 2021 yarışmacıları kim? MasterChef 2021 kimler yarıştı, 2021'te kim şampiyon oldu?
Gündem Haberleri
MasterChef 2023 All Star konsepti ile ekranlara geldi. Geçmişten günümüze MasterChef'e damgasını vuran yarışmacıların yer aldığı MasterChef 2023 All Star'ın kadrosu gündem oldu. İzleyiciler MasterChef 2021 yarışmacıları! MasterChef 2021 kimler yarıştı, 2021'te kim şampiyon oldu merak etti.
Masterchef 2023 All Star izleyicileri yarışmacıları görüce geçmişteki performanslarını merak etti ve önceki yılları araştırmaya başladı. Peki, MasterChef 2021 yarışmacıları kim? MasterChef 2021 kimler yarıştı, 2021'te kim şampiyon oldu? İşte, detaylar…
MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2021 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.
Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2021'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2021'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.
Eren Kaşıkçı
İkinci :
Hasan Biltekin
Diğer Yarışmacılar:
Tahsin Küçük
Sergen Özen
Dilara Başaran
Burcu Önal
Mert Yılmaz
Araz Aknam
Görkem Demiral
Safanur Bol
Pelin Zaman
Azize Polat
Emre Büber
Mert Ateş Durukan
Rabia Nur Çamurlu
Milhan Erdem
Mustafa Ozan
Şükrü Özsarı
Hamza Mercimek
Tunahan Ak
İbrahim Cingözler
Fatma Polat
Sizce asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olmalı?— Haberler.com (@Haberler) June 9, 2023