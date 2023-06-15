MasterChef 2023 All Star konsepti ile ekranlara geldi. Geçmişten günümüze MasterChef'e damgasını vuran yarışmacıların yer aldığı MasterChef 2023 All Star'ın kadrosu gündem oldu. İzleyiciler MasterChef 2021 yarışmacıları! MasterChef 2021 kimler yarıştı, 2021'te kim şampiyon oldu merak etti.

Masterchef 2023 All Star izleyicileri yarışmacıları görüce geçmişteki performanslarını merak etti ve önceki yılları araştırmaya başladı. Peki, MasterChef 2021 yarışmacıları kim? MasterChef 2021 kimler yarıştı, 2021'te kim şampiyon oldu? İşte, detaylar…

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2021 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2021'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2021'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2021 YARIŞMACILARI KİM?



MASTERCHEF 2021 / 23. SEZON

Şampiyon:

Eren Kaşıkçı

İkinci :

Hasan Biltekin

Diğer Yarışmacılar:

Tahsin Küçük

Sergen Özen

Dilara Başaran

Burcu Önal

Mert Yılmaz

Araz Aknam

Görkem Demiral

Safanur Bol

Pelin Zaman

Azize Polat

Emre Büber

Mert Ateş Durukan

Rabia Nur Çamurlu

Milhan Erdem

Mustafa Ozan

Şükrü Özsarı

Hamza Mercimek

Tunahan Ak

İbrahim Cingözler

Fatma Polat