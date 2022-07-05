Masterchef 2021 şampiyonu merak ediliyor. TV8 ekranlarında büyük bir merakla izlenen Masterchef Türkiye 2021 yarışma programında büyük final heyecanı yaşandı. Yarışmanın galibinin belli olduğu son bölüm, hem heyecanlı hem sevinçli hem de duygu dolu anlara sahne oldu. Peki, Masterchef 2021 şampiyonu kim oldu? 2021 Masterchef birincisi! Geçen sene Masterchef'te kim birinci oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF 2021 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de 2021 şampiyonu merak ediliyor. Büyük heyecanın yaşadığı son bölümde Eren ve Hasan finale kaldı. MasterChef jürisinin puanlarıyla Eren 134 puan alarak şampiyon oldu.

FİNAL ETABINDA BÜYÜK HEYECAN

MasterChef finalinin son etabında Eren ve Hasan'ın yemekleri ayrı ayrı puanlandı. Şeflerin bu yemek için verdiği puanlar sonrasında MasterChef Türkiye 2021 şampiyonunu açıklamak için yarışmacıları çağırdı.

EREN 134 PUAN TOPLADI

Mehmet Yalçınkaya, Hasan ve Eren'in yemeklerine 8'er puan verdi. Danilo Zanna, Hasan'ın yemeğine 8, Eren'in tabağına ise 9 puan verdi. MasterChef 2021 şampiyonunu belirleyen puanları ise Somer Sivrioğlu verdi. Sivrioğlu, Hasan'ın yemeğine 8 puan verdi. Hasan böylece 127 puanla MasterChef'i tamamladı. Sivrioğlu, Eren'e 9 puan vererek yarışmacıyı 134 puana taşıdı. Bu sonuçla MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı oldu.

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı, 1989 yılında Kırıkkale'de doğdu. Bir kardeşi bulunan, babası asker annesi ise ev hanımı olan Eren, yarışmaya Gökçeada'dan katıldı. 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim aldı. Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, İmroz kuzusu yemeğiyle jüriden tam not aldı.