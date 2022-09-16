Masterchef 2021 Mustafa kimdir, nerede çalışıyor? Masterchef 2021 yarışmacısı Mustafa Ozan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, nerede çalışıyor?
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Masterchef'te bugün Masterclass için Somer Şef'in restoranına gidildi. Burada Somer Şef'in yardımcılarından olan Mustafa Ozan da yer aldı. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef 2021 Mustafa kimdir, nerede çalışıyor? Masterchef 2021 yarışmacısı Mustafa Ozan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, nerede çalışıyor? merak etti. İşte detaylar...
Masterchef geçen seneki yarışmacılardan olan Mustafa Ozan kimdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2021 yarışmacısı Mustafa Ozan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, nerede çalışıyor?
MASTERCHEF 2021 MUSTAFA NEREDE ÇALIŞIYOR?
Masterchef 2021 Mustafa, Somer Şef'in restoranında çalışmaktadır.
MASTERCHEF 2021 MUSTAFA OZAN KİMDİR?
Mustafa Ozan yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aşçlılık mesleğinde profesyonel olarak 4 yıldır İstanbul'da bir restoranda çalışan Mustafa'nın Anne ve babası emekli, abisi ise kimya mühendisidir. Sosyal medya platformu Instagram'da @mustafaozaann kullanıcı adıyla yer alan Mustafa Ozan'ın, 1.700 takipçisi bulunmaktadır.