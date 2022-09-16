Masterchef 2021 Mustafa kimdir, nerede çalışıyor? Masterchef 2021 yarışmacısı Mustafa Ozan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, nerede çalışıyor?

Masterchef'te bugün Masterclass için Somer Şef'in restoranına gidildi. Burada Somer Şef'in yardımcılarından olan Mustafa Ozan da yer aldı. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef 2021 Mustafa kimdir, nerede çalışıyor? Masterchef 2021 yarışmacısı Mustafa Ozan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, nerede çalışıyor? merak etti. İşte detaylar...