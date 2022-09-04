Masterchef'te 2022 sezonu heyecanı yaşanırken Masterchef 2021 yarışmacıları da halen yakından takip ediliyor ve merak ediliyor. Peki, Masterchef 2021 Mustafa kimdir? Masterchef Mustafa kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2021 Mustafa kim? Masterchef'te 2022 sezonu heyecanı yaşanırken Masterchef 2021 yarışmacıları da halen yakından takip ediliyor ve merak ediliyor. Peki, Masterchef 2021 Mustafa kimdir? Masterchef Mustafa kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

MASTERCHEF 2021 MUSTAFA KİMDİR?

Mustafa Ozan yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aşçlılık mesleğinde profesyonel olarak 4 yıldır İstanbul'da bir restoranda çalışan Mustafa'nın Anne ve babası emekli, abisi ise kimya mühendisidir. Sosyal medya platformu Instagram'da @mustafaozaann kullanıcı adıyla yer alan Mustafa Ozan'ın, 19.300 takipçisi bulunmaktadır.