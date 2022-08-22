Masterchef 2021 kadrosu! Masterchef 2021 geçen sene yarışmacıları kimlerdir? Masterchef geçen yıl yarışmacıları kimlerdir?

Masterchef 2022'de bugün geçen yıl yarışmacıları yeni yıl yarışmacılarla birlikte yemek yapacak. En iyi yemeği yapan kaptan olacak. Peki, Masterchef 2021 geçen sene yarışmacıları kimlerdir? Masterchef geçen yıl yarışmacıları kimlerdir? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef 2021 geçen sene yarışmacıları kimlerdir? Masterchef geçen yıl yarışmacıları kimlerdir?

MASTERCHEF 2021 YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

Fatma Polat

Milhan Erdem

Dilara Başaran

İbrahim Cingözler

Tunahan Ak

Şükrü Özsarı

Hamza Mercimek

Burcu Önal

Görkem Demiral

Hasan Biltekin (2. oldu)

Tahsin Küçük

Eren Kaşıkçı (Masterchef 2021 Şampiyonu)

Mert Yılmaz

Safanur Bol

Emre Büber

Sergen Özen