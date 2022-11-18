Masterchef 2020 yarışmacıları ve isimleri nelerdir? (Tüm Sıralama) Masterchef 2020'de kim kaçıncı oldu? 2020 Masterchef Türkiye 1. 2. ve 3. sü kimler?
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Masterchef 6 sezondur devam eden bir yarışmadır. Masterchef'e katılan tüm yarışmacılar kimlerdir merak ediliyor. Masterchef'in eski yarışmacıları kimdir? Masterchef 2020 yarışmacıları kimlerdir? Masterchef 2020'de kim kaçıncı oldu? Masterchef 2020'de hangi yarışmacı kaçıncı oldu? İşte tüm isimler ve sıralama...
Masterchef'in eski yarışmacıları merak ediliyor. 2020 yarışmacıları bu yazımızda... MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef 2020 yarışmacıları kimlerdir? Masterchef 2020'de kim kaçıncı oldu? 2020 Masterchef 1. 2. ve 3. sü kimler? İşte detaylar...
Masterchef 2020, Masterchef Türkiye'nin 4. sezonuna denk gelmektedir. Masterchef 2020'de 1. Serhat Doğramacı olurken 2. ise Barbaros Yoloğlu olmuştur.
Masterchef 2018 tüm yarışmacılarının isimleri:
- - Serhat Doğramacı
- - Barbaros Yoloğlu
- - Emir Elidemir
- - Özgül Coşar
- - Eray Aksungur
- - Sefa Okyay Kılıç
- - Ebru Has
- - Uğur Yılmaz Deniz
- - Ayyüce Kamit
- - Esra Tokelli
- - Furkan Yalçın
- - Tanya Kilitkayalı
- - Berker Başmanav
- - Didem Devay
- - Walison Fonseca
- - Duygu Acarsoy
- - Celal Sarıgül
- - Selin Öztürk Aydın
- - Arem Yüce
- - Gülşah Suna
- - Berk İlter
- - Sedat Tuncer
Masterchef 2020 1. si : Serhat Doğramacı
Masterchef 2020 2. si : Barbaros Yoloğlu
Masterchef 2020 3. sü : Emir Elidemir
Masterchef 2020 4. sü : Özgül Coşar
Masterchef 2020 5. si : Eray Aksungur
Masterchef 2020 6. sı : Sefa Okyay Kılıç
Masterchef 2020 7. si : Ebru Has
Masterchef 2020 8. si : Uğur Yılmaz Deniz
Masterchef 2020 9. su : Ayyüce Kamit
Masterchef 2020 10. su : Esra Tokelli
Masterchef 2020 11. si : Furkan Yalçın
Masterchef 2020 12. si : Tanya Kilitkayalı
Masterchef 2020 13. sü : Berker Başmanav
Masterchef 2020 14. sü : Didem Devay
Masterchef 2020 15. si : Walison Fonseca
Masterchef 2020 16. sı : Duygu Acarsoy
Masterchef 2020 17. si : Celal Sarıgül
Masterchef 2020 18. si : Selin Öztürk Aydın
Masterchef 2020 19. su : Arem Yüce
Masterchef 2020 20. si : Gülşah Suna / Berk İlter / Sedat Tuncer
- Masterchef 2020 şampiyonu : Serhat Doğramacı
- Masterchef 2020 ikincisi : Barbaros Yoloğlu
- Masterchef 2020 üçüncüsü : Emir Elidemir