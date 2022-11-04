TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eski sezon yarışmacıları yarışmaya konuk oldu. 2022 MasterChef yarışmasının eski yarışmacıları merak konusu oldu. Peki, MasterChef 2020 yarışmacıları kimler? MasterChef geçen sene şampiyonları kim? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 2020 YARIŞMACILARI KİM?

Serhat Doğramacı

Duygu Acarsoy

Özgül Coşar

Emir Elidemir

Ayyüce Kamit

Sedat Tuncer

Esra Tokelli

Furkan Yalçın

MASTERCHEF GEÇEN SENE ŞAMPİYONU KİM?

Masterchef 2021'in şampiyonu Eren Kaşıkçı seçilmiştir.