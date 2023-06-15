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MasterChef 2020 yarışmacıları kim? MasterChef 2020 kimler yarıştı, 2020'te kim şampiyon oldu?

MasterChef 2020 yarışmacıları kim? MasterChef 2020 kimler yarıştı, 2020'te kim şampiyon oldu?

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MasterChef 2023 All Star konsepti ile ekranlara geldi. Geçmişten günümüze MasterChef'e damgasını vuran yarışmacıların yer aldığı MasterChef 2023 All Star'ın kadrosu gündem oldu. İzleyiciler MasterChef 2020 yarışmacıları! MasterChef 2020 kimler yarıştı, 2020'te kim şampiyon oldu merak etti.

Masterchef 2023 All Star izleyicileri yarışmacıları görüce geçmişteki performanslarını merak etti ve önceki yılları araştırmaya başladı. Peki, MasterChef 2020 yarışmacıları kim? MasterChef 2020 kimler yarıştı, 2020'te kim şampiyon oldu? İşte, detaylar…

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2020 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2020'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2020'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MasterChef 2020 yarışmacıları kim? MasterChef 2020 kimler yarıştı, 2020'te kim şampiyon oldu?

Şampiyon:

Serhat Doğramacı

İkinci:

Barbaros Yoloğlu

Diğer Yarışmacılar:

Emir Elidemir

Özgül Coşar

Eray Aksungur

Sefa Okyay Kılıç

Ebru Has

Uğur Yılmaz Deniz

Ayyüce Kamit

Esra Tokelli

Furkan Yalçın

Tanya Kilitkayalı

Berker Başmanav

Didem Devay

Walison Fonseca

Duygu Acarsoy

Celal Sarıgül

Selin Öztürk Aydın

Arem Yüce

Gülşah Suna

Berk İlter

Sedat Tuncer

Osman Demir
Osman Demir
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