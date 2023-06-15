MasterChef 2020 yarışmacıları kim? MasterChef 2020 kimler yarıştı, 2020'te kim şampiyon oldu?
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MasterChef 2023 All Star konsepti ile ekranlara geldi. Geçmişten günümüze MasterChef'e damgasını vuran yarışmacıların yer aldığı MasterChef 2023 All Star'ın kadrosu gündem oldu. İzleyiciler MasterChef 2020 yarışmacıları! MasterChef 2020 kimler yarıştı, 2020'te kim şampiyon oldu merak etti.
Masterchef 2023 All Star izleyicileri yarışmacıları görüce geçmişteki performanslarını merak etti ve önceki yılları araştırmaya başladı. Peki, MasterChef 2020 yarışmacıları kim? MasterChef 2020 kimler yarıştı, 2020'te kim şampiyon oldu? İşte, detaylar…
MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2020 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.
Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2020'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2020'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.
Şampiyon:
Serhat Doğramacı
İkinci:
Barbaros Yoloğlu
Diğer Yarışmacılar:
Emir Elidemir
Özgül Coşar
Eray Aksungur
Sefa Okyay Kılıç
Ebru Has
Uğur Yılmaz Deniz
Ayyüce Kamit
Esra Tokelli
Furkan Yalçın
Tanya Kilitkayalı
Berker Başmanav
Didem Devay
Walison Fonseca
Duygu Acarsoy
Celal Sarıgül
Selin Öztürk Aydın
Arem Yüce
Gülşah Suna
Berk İlter
Sedat Tuncer