Masterchef 2019 yarışmacıları kimlerdir? Masterchef 2019'da kim kaçıncı oldu? (İsimler ve Tüm Sıralama) 2019 Masterchef Türkiye 1. 2. ve 3. sü kimler?
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Masterchef 6 sezondur devam eden bir yarışmadır. Masterchef'e katılan tüm yarışmacılar kimlerdir merak ediliyor. Masterchef'in eski yarışmacıları kimdir? Masterchef 2019 yarışmacıları kimlerdir? Masterchef 2019'da kim kaçıncı oldu? Masterchef 2019'da hangi yarışmacı kaçıncı oldu? İşte tüm isimler ve sıralama...
Masterchef'in eski yarışmacıları merak ediliyor. 2019 yarışmacıları bu yazımızda... MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef 2019 yarışmacıları kimlerdir? Masterchef 2019'da kim kaçıncı oldu? 2019 Masterchef 1. 2. ve 3. sü kimler? İşte detaylar...
Masterchef 2019, Masterchef Türkiye'nin 3. sezonuna denk gelmektedir. Masterchef 2019'de 1. Cemre Uyanık olurken 2. ise Alican Sabunsoy olmuştur.
Masterchef 2019 tüm yarışmacılarının isimleri:
- - Cemre Uyanık
- - Alican Sabunsoy
- - Güzide Mertcan
- - Ekin Eylem Ulaş
- - Batuhan Bayır
- - Rıfat Yurttaş
- - Yasin Obuz
- - Kıvanç Ermiş
- - Suna Aydın
- - Mustafa Aydın
- - Eda Karabulut
- - Murat Tokmak
- - Faruk Batuhan Öner
- - Yekaterina Sungur
- - Açelya Kılıçay
- - Bahri Papila
- - Müge Güney
- - Orhan Eren
- - Nalan Toprak
- - Onur Dursun
Masterchef 2019 1. si : Cemre Uyanık
Masterchef 2019 2. si : Alican Sabunsoy
Masterchef 2019 3. sü : Güzide Mertcan
Masterchef 2019 4. sü : Ekin Eylem Ulaş
Masterchef 2019 5. si : Batuhan Bayır
Masterchef 2019 6. sı : Rıfat Yurttaş
Masterchef 2019 7. si : Yasin Obuz
Masterchef 2019 8. si : Kıvanç Ermiş
Masterchef 2019 9. su : Suna Aydın
Masterchef 2019 10. su : Mustafa Aydın
Masterchef 2019 11. si : Eda Karabulut
Masterchef 2019 12. si : Murat Tokmak
Masterchef 2019 13. sü : Faruk Batuhan Öner
Masterchef 2019 14. sü : Yekaterina Sungur
Masterchef 2019 15. si : Açelya Kılıçay
Masterchef 2019 16. sı : Bahri Papila
Masterchef 2019 17. si : Müge Güney
Masterchef 2019 18. si : Orhan Eren
Masterchef 2019 19. su : Nalan Toprak
Masterchef 2019 20. si : Onur Dursun
- Masterchef 2019 şampiyonu : Cemre Uyanık
- Masterchef 2019 ikincisi : Alican Sabunsoy
- Masterchef 2019 üçüncüsü : Güzide Mertcan