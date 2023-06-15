MasterChef 2023 All Star konsepti ile ekranlara geldi. Geçmişten günümüze MasterChef'e damgasını vuran yarışmacıların yer aldığı MasterChef 2023 All Star'ın kadrosu gündem oldu. İzleyiciler MasterChef 2019 yarışmacıları! MasterChef 2019 kimler yarıştı, 2019'te kim şampiyon oldu merak etti.

Masterchef 2023 All Star izleyicileri yarışmacıları görüce geçmişteki performanslarını merak etti ve önceki yılları araştırmaya başladı. Peki, MasterChef 2019 yarışmacıları kim? MasterChef 2019 kimler yarıştı, 2019'te kim şampiyon oldu? İşte, detaylar…

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2019 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2019'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2019 YARIŞMACILARI KİM?



MASTERCHEF 2019 / 2. SEZON

Şampiyon:

Cemre Uyanık



İkinci:

Alican Sabunsoy



Diğer Yarışmacılar:

Güzide Mertcan

Ekin Eylem Ulaş

Batuhan Bayır

Rıfat Yurttaş

Yasin Obuz

Kıvanç Ermiş

Suna Aydın

Mustafa Aydın

Eda Karabulut

Murat Tokmak

Faruk Batuhan Öner

Yekaterina Sungur

Açelya Kılıçay

Bahri Papila

Müge Güney

Orhan Eren

Nalan Toprak

Onur Dursun