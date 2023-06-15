MasterChef 2019 yarışmacıları kim? MasterChef 2019 kimler yarıştı, 2019'te kim şampiyon oldu?
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MasterChef 2023 All Star konsepti ile ekranlara geldi. Geçmişten günümüze MasterChef'e damgasını vuran yarışmacıların yer aldığı MasterChef 2023 All Star'ın kadrosu gündem oldu. İzleyiciler MasterChef 2019 yarışmacıları! MasterChef 2019 kimler yarıştı, 2019'te kim şampiyon oldu merak etti.
Masterchef 2023 All Star izleyicileri yarışmacıları görüce geçmişteki performanslarını merak etti ve önceki yılları araştırmaya başladı. Peki, MasterChef 2019 yarışmacıları kim? MasterChef 2019 kimler yarıştı, 2019'te kim şampiyon oldu? İşte, detaylar…
MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2019 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.
Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2019'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.
Şampiyon:
Cemre Uyanık
İkinci:
Alican Sabunsoy
Diğer Yarışmacılar:
Güzide Mertcan
Ekin Eylem Ulaş
Batuhan Bayır
Rıfat Yurttaş
Yasin Obuz
Kıvanç Ermiş
Suna Aydın
Mustafa Aydın
Eda Karabulut
Murat Tokmak
Faruk Batuhan Öner
Yekaterina Sungur
Açelya Kılıçay
Bahri Papila
Müge Güney
Orhan Eren
Nalan Toprak
Onur Dursun