MasterChef 2018 yarışmacıları kim? MasterChef 2018 kimler yarıştı, 2018'te kim şampiyon oldu?
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MasterChef 2023 All Star konsepti ile ekranlara geldi. Geçmişten günümüze MasterChef'e damgasını vuran yarışmacıların yer aldığı MasterChef 2023 All Star'ın kadrosu gündem oldu. İzleyiciler MasterChef 2018 yarışmacıları! MasterChef 2018 kimler yarıştı, 2018'te kim şampiyon oldu merak etti.
Masterchef 2023 All Star izleyicileri yarışmacıları görüce geçmişteki performanslarını merak etti ve önceki yılları araştırmaya başladı. Peki, MasterChef 2018 yarışmacıları kim? MasterChef 2018 kimler yarıştı, 2018'te kim şampiyon oldu? İşte, detaylar…
MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.
Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.
Şampiyon:
Uğur Kardaş
İkinci :
Kerem Giritlioğlu
Diğer Yarışmacılar:
Burcu Eminoğlu
Meltem Taşbaş
Hakan Kanık
Eslem Sena Yurt
Mehmet Sur
Esra Aydoğdu
Murat Özdemir
Tuğçe Sökesoğlu
Doruk Ulufer
Atakan Erbek
Özlem Yüksektepe
Zeynep Alikoç
Ezgi Gürdal
Umut Baran
Alp Mehmet Sıy
Ercan Uçar