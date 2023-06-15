MasterChef 2023 All Star konsepti ile ekranlara geldi. Geçmişten günümüze MasterChef'e damgasını vuran yarışmacıların yer aldığı MasterChef 2023 All Star'ın kadrosu gündem oldu. İzleyiciler MasterChef 2018 yarışmacıları! MasterChef 2018 kimler yarıştı, 2018'te kim şampiyon oldu merak etti.

Masterchef 2023 All Star izleyicileri yarışmacıları görüce geçmişteki performanslarını merak etti ve önceki yılları araştırmaya başladı. Peki, MasterChef 2018 yarışmacıları kim? MasterChef 2018 kimler yarıştı, 2018'te kim şampiyon oldu? İşte, detaylar…

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2018 YARIŞMACILARI KİM?

MASTERCHEF 2018 / 1. SEZON

Şampiyon:

Uğur Kardaş

İkinci :

Kerem Giritlioğlu

Diğer Yarışmacılar:

Burcu Eminoğlu

Meltem Taşbaş

Hakan Kanık

Eslem Sena Yurt

Mehmet Sur

Esra Aydoğdu

Murat Özdemir

Tuğçe Sökesoğlu

Doruk Ulufer

Atakan Erbek

Özlem Yüksektepe

Zeynep Alikoç

Ezgi Gürdal

Umut Baran

Alp Mehmet Sıy

Ercan Uçar