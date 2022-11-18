Masterchef 2011 yarışmacıları ve isimleri nelerdir? (Tüm Sıralama) Masterchef 2011'de kim kaçıncı oldu? 2011 Masterchef Türkiye 1. 2. ve 3. sü kimler?
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Masterchef 6 sezondur devam eden bir yarışmadır. Masterchef'e katılan tüm yarışmacılar kimlerdir merak ediliyor. Masterchef'in eski yarışmacıları kimdir? Masterchef 2011 yarışmacıları kimlerdir? Masterchef 2011'de kim kaçıncı oldu? Masterchef 2011'de hangi yarışmacı kaçıncı oldu? İşte tüm isimler ve sıralama...
Masterchef'in eski yarışmacıları merak ediliyor. 2011 yarışmacıları bu yazımızda... MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef 2011 yarışmacıları kimlerdir? Masterchef 2011'de kim kaçıncı oldu? 2011 Masterchef 1. 2. ve 3. sü kimler? İşte detaylar...
Masterchef 2011, Masterchef Türkiye'nin 1. sezonuna denk gelmektedir. Masterchef 2011'de 1. Muzaffer Şenduran olurken 2. ise Ferhat Bora olmuştur.
Masterchef 2011 tüm yarışmacılarının isimleri:
- - Muzaffer Şenduran
- - Ferhat Bora
- - Anyan Değirmenci
- - Burçe Gür
- - Emre Oruç
- - Fatih Kavanoz
- - Gökçe Demiröz
- - Gözde Sayılgan
- - Gülçin Payzın
- - Hasan Fehmi Koçman
- - Hüseyin Elgün
- - Melis Aran
- - Mine Taşer
- - Murat Kolukırık
- - Mustafa İhsan Çelikşan
- - Nergis Bilek
- - Neriman Büyükengin
- - Semra Kurtuluş
- - Sena Abay
- - Tuğsan Tezil
- - Uzay Akçasaray
- - Yeşim Fırat
Masterchef 2011 1. si : Muzaffer Şenduran
Masterchef 2011 2. si : Ferhat Bora
Masterchef 2011 3. sü : Anyan Değirmenci
Masterchef 2011 4. sü : Fatih Kavanoz
Masterchef 2011 5. si : Gökçe Demiröz
Masterchef 2011 6. sı : Gözde Sayılgan
Masterchef 2011 7. si : Gülçin Payzın
Masterchef 2011 8. si : Hasan Fehmi Koçman
Masterchef 2011 9. su : Hüseyin Elgün
Masterchef 2011 10. su : Melis Aran
Masterchef 2011 11. si : Mine Taşer
Masterchef 2011 12. si : Murat Kolukırık
Masterchef 2011 13. sü : Mustafa İhsan Çelikşan
Masterchef 2011 14. sü : Nergis Bilek
Masterchef 2011 15. si : Neriman Büyükengin
Masterchef 2011 16. sı : Semra Kurtuluş
Masterchef 2011 17. si : Sena Abay
Masterchef 2011 18. si : Tuğsan Tezil
Masterchef 2011 19. su : Uzay Akçasaray
Masterchef 2011 20. si : Yeşim Fırat
- Masterchef 2011 şampiyonu : Muzaffer Şenduran
- Masterchef 2011 ikincisi : Ferhat Bora
- Masterchef 2011 üçüncüsü : Anyan Değirmenci