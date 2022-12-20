Masterchef 20 Aralık günün menüsü nedir? Dolma menüsü ne? Bugün hangi menü yapılacak? Dolma menüsünde neler var?
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Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 1. dokunulmazlık oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 20 Aralık günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Dolma menüsünde neler var? Masterchef günün Dolma menüsü nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...
Günün menüsü Dolmaoldu. Masterchef'te bugün Dolma çeşitleri ile yemekler yapılacak. Peki, Masterchef 20 Aralık günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Dolmamenüsünde neler var? İşte bilgiler...
MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Mavi Takım Kadrosu:
- Kıvanç
- Metin
- Tolga
Kırmızı Takım Kadrosu:
- Görkem
- Ayaz
- Burak Kaya
MASTERCHEF 20 ARALIK SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?
Günün menüsü Dolmalar oldu. Toplamda 3 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:
Masterchef 20 Aralık menüsü:
Dolma menüsü:
- Etli lahana sarması
- Şıhıl Mahşi
- Tapkana Çuşka