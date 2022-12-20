Masterchef 20 Aralık günün menüsü nedir? Dolma menüsü ne? Bugün hangi menü yapılacak? Dolma menüsünde neler var?

Masterchef'te bugün haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 1. dokunulmazlık oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 20 Aralık günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Dolma menüsünde neler var? Masterchef günün Dolma menüsü nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...