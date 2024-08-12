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MasterChef 2. hafta Mavi Takım ve Kırmızı Takım kadroları nasıl oldu, kimler var?

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Ana kadro elemeleri tamamlanan MasterChef'in yeni bölümü bu akşam yayınlanıyor. İlk kaptanlık için mücadele edecek olan yarışmacılar, tezgah başında ter döküyor. MasterChef bu hafta Mavi Takım ve Kırmızı Takım kadroları nasıl oldu, kimler var?

Ana kadro elemeleri tamamlanan Masterchef'in 2. bölümü bu akşam yayınlanıyor. Kaptanlık için mücadele edecek olan yarışmacılar, tezgah başında ter döküyor. MasterChef bu hafta Mavi Takım ve Kırmızı Takım kadroları nasıl oldu, kimler var?

GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Emre Mavi Takım, Ayşe ise Kırmızı Takım kaptanı olmuş, Serhat yarışmaya veda eden isim olmuştu.

MasterChef 2. hafta Mavi Takım ve Kırmızı Takım kadroları nasıl oldu, kimler var?

MASTERCHEF KAPTANLARI KİM OLDU?

Ana kadro elemeleri tamamlanan MasterChef'in ilk bölümü bu akşam yayınlanıyor. 2. kaptanlık için mücadele edecek olan yarışmacılar, tezgah başında ter döktüyor. Henüz yarışma sona ermedi.

JÜRİLER KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

MAVİ TAKIM KAPTANI

Mavi Takım kaptanı açıklandığında bilgiler güncellenecektir.

KIRMIZI TAKIM

Kırmızı Takım kaptanı açıklandığında bilgiler güncellenecektir.

Osman Demir
Osman Demir
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