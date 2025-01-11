MasterChef 2. finalist kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı, finale kim kaldı?

Masterchef'te finale kim kaldı ve dün akşam MasterChef 2. finalisti belli oldu mu soruları gündeme geliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında son dörde kalan Eda, Kerem, Semih ve Onur oldu. İlk finalist Onur olurken ikinci finalistin kim olduğu merak ediliyor. MasterChef 2. finalist kim oldu? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2024'te finale kalan ilk isim Onur oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Yarı finalde MasterChef Türkiye hayallerine veda eden isimler Eda ve Semih oldu.

MASTERCHEF'TE FİNALE KİM KALDI?

MasterChef Türkiye 2024'te finale kalan ikinci isim Kerem oldu.