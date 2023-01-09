Masterchef 2. finalist kim oldu? 9 Ocak Masterchef finale kim kaldı? Masterchef finale kim çıktı, kim yükseldi?

Masterchef ikinci finalist kim olduğu bu akşam belli oluyor. Masterchef'in yeni bölümünde Metin ve Ayaz 2. finalist olmak için mücadele ediyor. İlk finalist Kıvanç olmuştu. Peki, Masterchef 2. finalist kim oldu? 9 Ocak Masterchef finale kim kaldı, kim çıktı, kim yükseldi? İşte, Masterchef 2. finalist yarışmacı!

Masterchef 2. finalist kim? Masterchef ikinci finalist kim olduğu bu akşam belli oluyor. Masterchef'in yeni bölümünde Metin ve Ayaz 2. finalist olmak için mücadele ediyor. İlk finalist Kıvanç olmuştu. Peki, Masterchef 2. finalist kim oldu? 9 Ocak Masterchef finale kim kaldı, kim çıktı, kim yükseldi? İşte, Masterchef 2. finalist yarışmacı haberimizde...

MASTERCHEF 2. FİNALİST KİM?

Masterchef'te ilk finalist Kıvanç olmuştu. Masterchef 2. finalisti Ayaz veya Metin olacak. İki yarışmacı da bu akşam finalde Kıvanç'ın rakibi olmak üzere mutfaktaki şeflik hünerlerini sergiliyor. Peki, Masterchef'te 2. finalist Ayaz mı olacak, Metin mi olacak? İşte, Masterchef'in 2. finalisti belli olduğunda haberimizde ilerleyen dakikalarda yer alacaktır.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİMLER?

Masterchef ilk finalisti Kıvanç oldu. İkinci finalist ise birazdan belli olacak.

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

Denizli'de dünyaya gelen Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı.

Aklında her zaman çocukluktan bu yana hayalini kurduğu aşçılık mesleği olduğunu anlatan Kıvanç Karadeniz, özel bir yemek akademisinde aşçılık eğitimi aldığını söyledi. 7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Kıvanç Karadeniz, Masterchef'te şampiyon olmak istediğini belirtti.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

Masterchef'te bu sezonki büyük ödül henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 1. olan kupa ve lüks bir otomobil sahibi olmuştu. Bu yıl ise şampiyona 500 bin TL veya araba ödülü verileceği tahmin ediliyor.

GEÇEN SENELERDEKİ BÜYÜK ÖDÜLLER NEYDİ?

Masterchef Türkiye'nin ilk yayınlanan sezonunda büyük ödül 100 bin TL idi. MasterChef 2019'da ise para ödülü araba ile değiştirilmiş ve şampiyon olan Cemre Fiat Dolce Vita'nın sahibi olmuştu. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı büyük ödül olarak Jeep Renegade marka bir araç kazandı. 2021 yılında ise şampiyona otomobil verilmişti.