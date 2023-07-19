Masterchef haftanın 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Temmuz 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Bugün kazanan hangi takım oldu?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 19 Temmuz sezonun ve bu haftanın 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 19 Temmuz Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? 7 ülkeden 7 yerel lezzet yemekleri menüsünde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef haftanın 2. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 19 TEMMUZ GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
19 Temmuz Çarşamba Masterchef günün menüsü
- Lampredotto
- Fish and Chips
- Thai Green Curry
- Dim Sun
- Paris Mash & Cafe De Paris Soslu Steak
- Meat Pie
- Berliner
MASTERCHEF DÜNYANIN EN POPÜLER YEMEK MENÜSÜ KAZANANLARI KİMLER KAZANDI?
Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar 7 ülkeden 7 yerel lezzet yemekleri menüsünden yemekler çıkarttı. Kazananlar şu şekilde:
- - Lampredotto kazanan takım : Mavi takım
- - Fish and Chips kazanan takım : Mavi takım
- - Thai Green Curry kazanan takım : Mavi takım
- - Dim Sun kazanan takım : Kırmızı takım
- - Paris Mash & Cafe De Paris Soslu Steak kazanan takım : Mavi takım
- - Meat Pie kazanan takım : Kırmızı takım
- - Berliner kazanan takım : Mavi takım
KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM (5-2)
Dokunulmazlığı Mavi takım 5-2 kazandı.
Dokunulmazlık oyununu Mavi takım 5-2 kazandı.