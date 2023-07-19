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Masterchef haftanın 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Temmuz 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Bugün kazanan hangi takım oldu?

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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 19 Temmuz sezonun ve bu haftanın 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 19 Temmuz Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? 7 ülkeden 7 yerel lezzet yemekleri menüsünde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef haftanın 2. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF 19 TEMMUZ GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?

Masterchef 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Bugün kazanan hangi takım oldu?

19 Temmuz Çarşamba Masterchef günün menüsü

Masterchef 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Bugün kazanan hangi takım oldu?

- Lampredotto

Masterchef 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Bugün kazanan hangi takım oldu?

- Fish and Chips

Masterchef 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Bugün kazanan hangi takım oldu?

- Thai Green Curry

Masterchef 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Bugün kazanan hangi takım oldu?

- Dim Sun

Masterchef 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Bugün kazanan hangi takım oldu?

- Paris Mash & Cafe De Paris Soslu Steak

Masterchef 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Bugün kazanan hangi takım oldu?

- Meat Pie

Masterchef 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Bugün kazanan hangi takım oldu?

- Berliner

MASTERCHEF DÜNYANIN EN POPÜLER YEMEK MENÜSÜ KAZANANLARI KİMLER KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar 7 ülkeden 7 yerel lezzet yemekleri menüsünden yemekler çıkarttı. Kazananlar şu şekilde:

  • - Lampredotto kazanan takım : Mavi takım
  • - Fish and Chips kazanan takım : Mavi takım
  • - Thai Green Curry kazanan takım : Mavi takım
  • - Dim Sun kazanan takım : Kırmızı takım
  • - Paris Mash & Cafe De Paris Soslu Steak kazanan takım : Mavi takım
  • - Meat Pie kazanan takım : Kırmızı takım
  • - Berliner kazanan takım : Mavi takım

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM (5-2)

Dokunulmazlığı Mavi takım 5-2 kazandı.

Masterchef 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Bugün kazanan hangi takım oldu?

Dokunulmazlık oyununu Mavi takım 5-2 kazandı.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Masterchef 2023 MasterChef Gündem Magazin Haberler

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