Masterchef haftanın 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Temmuz 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Bugün kazanan hangi takım oldu?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 19 Temmuz sezonun ve bu haftanın 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 19 Temmuz Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? 7 ülkeden 7 yerel lezzet yemekleri menüsünde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...