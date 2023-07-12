Masterchef 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 12 Temmuz 2023 Masterchef Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Bugün kazanan hangi takım oldu?
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Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 12 Temmuz sezonun ve bu haftanın 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 12 Temmuz Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? 2021-2022 dünyanın en popüler yemekleri menüsünde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef haftanın 2. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 12 TEMMUZ GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
12 Temmuz Çarşamba Masterchef günün menüsü:
- Baba Ganoush
- Birria Taco
- Cinnamon Roll
- Mary Me Chicken
- Paneer Pasanda
- Nasi Goreng
- Sugo Di Pomodoro
MASTERCHEF DÜNYANIN EN POPÜLER YEMEK MENÜSÜ KAZANANLARI KİMLER KAZANDI?
Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar 2021-2022 arama motorlarında aratılan dünyanın en popüler yemekleri menüsünden yemekler çıkarttı. Kazananlar şu şekilde:
- - Baba Ganoush kazanan takım : Kırmızı takım
- - Birria Taco kazanan takım : Kırmızı takım
- - Cinnamon Roll kazanan takım : Mavi takım
- - Mary Me Chicken kazanan takım : Mavi takım
- - Paneer Pasanda kazanan takım : Mavi takım
- - Nasi Goreng kazanan takım : Kırmızı takım
- - Sugo Di Pomodoro kazanan takım : Kırmızı takım
KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM (4-3)
Sezonun ilk takım dokunulmazlığını kazanan henüz belli olmadı. Birazdan açıklanacak.
Bugünkü dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Mavi takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.