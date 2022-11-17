17 Kasım Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı? Masterchef Doğu Anadolu Mutfağı kazananları kimler oldu?
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Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 17 Kasım dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 17 Kasım Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Doğu Anadolu Mutfağı yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef haftanın 2. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
Bu haftanın ilk dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı takım olmuştu.
Bugün Doğu Anadolu Mutfağı menüsünden yemekler yapılacak.
Masterchef günün menüsü:
Doğu Anadolu Mutfağı
- - Ekşili (Erzincan)
- - Köfte Bozbaş (Iğdır-Kars)
- - Keledoş (Van)
- - Sirkeli Pilav (Erzurum)
- - Dolangel Tatlısı (Elazığ)
Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Doğu Anadolu Mutfağı menüsünden yemekler çıkarttı. Kazananlar şu şekilde:
Kerem'in oyları : Mavi takım 4 - 1 Kırmızı takım
Mustafa'nın oyları : Mavi takım 2 - 3 Kırmızı takım
Esra'nın oyları : Mavi takım 2 - 3 Kırmızı takım
Dilara'nın oyları : Mavi takım 2 - 3 Kırmızı takım
GENEL SKOR:
MAVİ TAKIM 10 - 10 KIRMIZI TAKIM
Eşitlik olduğu için şimdi şefler tadım yapacak ve kazanan takım belli olacak.
ŞEFLERİN PUANLAMASI:
- Ekşili (Erzincan) : Kırmızı takım kazandı
- Köfte Bozbaş (Iğdır-Kars) : Kırmızı takım kazandı
- Keledoş (Van) : Kırmızı takım kazandı
- Sirkeli Pilav (Erzurum) : Mavi takım kazandı
- Dolangel Tatlısı (Elazığ) : Mavi takım kazandı
KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM
Kırmızı takım şeflerin oylarıyla haftanın 2. dokunulmazlığını kazandı. Birazdan Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.