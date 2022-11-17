17 Kasım Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı? Masterchef Doğu Anadolu Mutfağı kazananları kimler oldu?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 17 Kasım dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 17 Kasım Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? Doğu Anadolu Mutfağı yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...

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Masterchef haftanın 2. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF BU HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANMIŞTI?

Bu haftanın ilk dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı takım olmuştu.

MASTERCHEF 17 KASIM GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?

Bugün Doğu Anadolu Mutfağı menüsünden yemekler yapılacak.

Masterchef günün menüsü:

Doğu Anadolu Mutfağı

- Ekşili (Erzincan)

- Köfte Bozbaş (Iğdır-Kars)

- Keledoş (Van)

- Sirkeli Pilav (Erzurum)

- Dolangel Tatlısı (Elazığ)

MASTERCHEF DOĞU ANADOLU MUTFAĞI MENÜSÜ KAZANANLARI KİMLER KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Doğu Anadolu Mutfağı menüsünden yemekler çıkarttı. Kazananlar şu şekilde:

Kerem'in oyları : Mavi takım 4 - 1 Kırmızı takım

Mustafa'nın oyları : Mavi takım 2 - 3 Kırmızı takım

Esra'nın oyları : Mavi takım 2 - 3 Kırmızı takım

Dilara'nın oyları : Mavi takım 2 - 3 Kırmızı takım

GENEL SKOR:

MAVİ TAKIM 10 - 10 KIRMIZI TAKIM

Eşitlik olduğu için şimdi şefler tadım yapacak ve kazanan takım belli olacak.

ŞEFLERİN PUANLAMASI:

Ekşili (Erzincan) : Kırmızı takım kazandı

Kırmızı takım kazandı Köfte Bozbaş (Iğdır-Kars) : Kırmızı takım kazandı

Kırmızı takım kazandı Keledoş (Van) : Kırmızı takım kazandı

Kırmızı takım kazandı Sirkeli Pilav (Erzurum) : Mavi takım kazandı

Mavi takım kazandı Dolangel Tatlısı (Elazığ) : Mavi takım kazandı

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Kırmızı takım şeflerin oylarıyla haftanın 2. dokunulmazlığını kazandı. Birazdan Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.