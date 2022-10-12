Masterchef 2. Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 12 Ekim Masterchef Sebze & Meyve düellosunu kimler kazandı? Sebze & Meyve kazananları kim oldu?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 12 Ekim dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 12 Ekim Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Sebze & Meyve yaratıcı yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...