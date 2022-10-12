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Masterchef 2. Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 12 Ekim Masterchef Sebze & Meyve düellosunu kimler kazandı? Sebze & Meyve kazananları kim oldu?

Gündem Haberleri

Masterchef 2. Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 12 Ekim Masterchef Sebze & Meyve düellosunu kimler kazandı? Sebze & Meyve kazananları kim oldu?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 12 Ekim dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 12 Ekim Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Sebze & Meyve yaratıcı yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef haftanın 2. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF 12 EKİM GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?

Bugün Sebze & Meyve ürünlerinden yaratıcı yemekler yapılacak. Bugün sabit bir menü çıkmadı.

MASTERCHEF SEBZE&MEYVE DOKUNULMAZLIK DÜELLOSUNU KİMLER KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar sebze ve meyvelerden yaratıcı tabak çıkartacaklar.

Eşleşmeler ve kazananlar şöyle:

- Büşra ve Serpilay eşleşmesi kazananı : Mavi takım (Serpilay)

Masterchef 2. Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 12 Ekim Masterchef Sebze & Meyve düellosunu kimler kazandı? Sebze & Meyve kazananları kim oldu?

- Gamze ve Barış eşleşmesi kazananı : Kırmızı takım (Gamze)

Masterchef 2. Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 12 Ekim Masterchef Sebze & Meyve düellosunu kimler kazandı? Sebze & Meyve kazananları kim oldu?

- Görkem ve Kıvanç eşleşmesi kazananı : Kırmızı takım (Görkem)

Masterchef 2. Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 12 Ekim Masterchef Sebze & Meyve düellosunu kimler kazandı? Sebze & Meyve kazananları kim oldu?

- Fatma Nur ve Tayfun eşleşmesi kazananı : Mavi takım (Tayfun)

Masterchef 2. Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 12 Ekim Masterchef Sebze & Meyve düellosunu kimler kazandı? Sebze & Meyve kazananları kim oldu?

- Burak R. ve Metin eşleşmesi kazananı : takım ()

Masterchef 2. Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 12 Ekim Masterchef Sebze & Meyve düellosunu kimler kazandı? Sebze & Meyve kazananları kim oldu?

SONUÇ

MAVİ TAKIM 0- 0 KIRMIZI TAKIM

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan belli olacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

MasterChef Gündem Haberler

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