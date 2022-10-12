Masterchef 2. Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 12 Ekim Masterchef Sebze & Meyve düellosunu kimler kazandı? Sebze & Meyve kazananları kim oldu?
Gündem Haberleri
Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 12 Ekim dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 12 Ekim Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Sebze & Meyve yaratıcı yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef haftanın 2. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 12 EKİM GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
Bugün Sebze & Meyve ürünlerinden yaratıcı yemekler yapılacak. Bugün sabit bir menü çıkmadı.
MASTERCHEF SEBZE&MEYVE DOKUNULMAZLIK DÜELLOSUNU KİMLER KAZANDI?
Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar sebze ve meyvelerden yaratıcı tabak çıkartacaklar.
Eşleşmeler ve kazananlar şöyle:
- Büşra ve Serpilay eşleşmesi kazananı : Mavi takım (Serpilay)
- Gamze ve Barış eşleşmesi kazananı : Kırmızı takım (Gamze)
- Görkem ve Kıvanç eşleşmesi kazananı : Kırmızı takım (Görkem)
- Fatma Nur ve Tayfun eşleşmesi kazananı : Mavi takım (Tayfun)
- Burak R. ve Metin eşleşmesi kazananı : takım ()
SONUÇ
MAVİ TAKIM 0- 0 KIRMIZI TAKIM
Dokunulmazlık oyununu kazanan takım birazdan belli olacak.