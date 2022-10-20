Masterchef 2. Dokunulmazlığı (Alman Mutfağı) hangi takım kazandı? 20 Ekim Masterchef Alman menüsü kimler kazandı? Alman mutfağı kazananları kim oldu?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 20 Ekim dokunulmazlık oyunu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 20 Ekim Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Alman mutfağı yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...

20 Ekim Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti? 20 Ekim bugün Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

Masterchef haftanın 2. dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? Masterchef Almanmutfağı menüsü kazananı hangi takım oldu? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF 20 EKİM GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?

Bugün Alman mutfağı menüsünden yemekler yapıldı.

Günün menüsü:

- Pretzel Mit Obatzda (Camembert Peyniri Sosu ile Pretzel)

- Kasespatzle (Peynirli Alman Eriştesi)

- Frankfurter Mit Sauerkraut Und Senf (Sauerkraut ve Hardal Sos ile Frankfurter Sosis)

- Jaeger Schnitzel Mit Kartoffelsalat (Mantar Soslu Avcı Şinitzel Patates Salatası ile)

- Schwarzwalder Kirschtorte (Kara Orman Pastası)

MASTERCHEF ALMAN MUTFAĞI DOKUNULMAZLIK DÜELLOSUNU KİMLER KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Alman menüsünden tabak çıkartacaklar.

Kazananlar şöyle:

- Pretzel Mit Obatzda (Camembert Peyniri Sosu ile Pretzel) kazananı : Mavi takım

Mavi takım - Kasespatzle (Peynirli Alman Eriştesi) kazananı : Mavi takım

Mavi takım - Frankfurter Mit Sauerkraut Und Senf (Sauerkraut ve Hardal Sos ile Frankfurter Sosis) kazananı : Kırmızı takım

Kırmızı takım - Jaeger Schnitzel Mit Kartoffelsalat (Mantar Soslu Avcı Şinitzel Patates Salatası ile) kazananı : Kırmızı takım

Kırmızı takım - Schwarzwalder Kirschtorte (Kara Orman Pastası) kazananı : Mavi takım

SONUÇ

MAVİ TAKIM 3 - 2 KIRMIZI TAKIM

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım 3-2 lik skorla MAVİ TAKIM oldu. Kırmızı takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oynayacak.