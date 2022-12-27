Masterchef 2. ceketi kim aldı, kim kaç puan? 27 Aralık 2022 Masterchef ikinci önlüğü alan yarışmacı kimdir? 2. ceketi Burak mı Ayaz mı Görkem mi aldı?

Masterchef'te son dörde kalmak için yarışmacılar ceket alma mücadelesi veriyor. Dün sezonun ilk ceketini Metin almıştı. Bugün ise sezonun 2. ceketini kim alacak merak edildi. Peki, Masterchef 2. ceketi kim aldı? 27 Aralık 2022 Masterchef ikinci önlüğü alan yarışmacı kimdir? 2. ceketi Burak mı Kıvanç mı Ayaz mı Görkem mi aldı? İşte detaylar...

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Son 5 yarışmacının kaldığı aşamada birbirinden zor tabaklar yapılıyor. Masterchef 2. aday kim oldu? Masterchef'te önlüğü alan ikinci isim kim oldu? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Masterchef ikinci ceketi kim aldı? 27 Aralık Masterchef 2. önlüğü kim giydi? Burak mı, Kıvanç mı, Ayaz mı, Görkem mi? Kim kaç puan aldı? İşte detaylar..

MASTERCHEF'TE ÖNLÜĞÜ ALACAK İSİM NASIL BELİRLENECEK?

Masterchef'te şuanda 5 yarışmacı kaldı. 5 isim 4 gün boyunca oynanacak olan yarışmalar sonucunda ceketi alacak ve 1 kişi yarışmaya veda edecek. Bir bölümde 2 farklı oyun oynanacak ve en çok puanı toplayan isim o günkü ceketin sahibi olacaktır.

MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM GİYDİ? (26 ARALIK 2022)

Bu yılki Masterchef'te ilk ceketi giyen isim Metin oldu. Metin 26 Aralık 2022 tarihindeki yarışmalar sonucunda 50 puan alarak en yüksek puanı topladı ve önlüğü giyen ilk isim oldu.

26 Aralık Puan Durumu şöyle:

Burak Kaya : 36 puan

Görkem : 38 puan

Ayaz : 45 puan

Metin : 50 puan

Kıvanç : 48 puan

İlk ceketi alan isim Metin oldu.

MASTERCHEF 2. CEKETİ KİM GİYDİ? (27 ARALIK 2022)

Masterchef'te bugün 2. ceket heyecanı yaşanıyor. İlk turda en yüksek puanı Ayaz aldı.

Masterchef 27 Aralık ilk tur puanları şöyle:

Görkem'in ilk tur puanı : 10 puan

Ayaz'ın ilk tur puanı : 18 puan

Kıvanç'ın ilk tur puanı : 0 puan

Burak'ın ilk tur puanı : 15 puan

2. tur birazdan başlayacak ve 2 tur sonucunda en yüksek puanı alan yarışmacı sezonun 2. ceketine sahip olacak.

Masterchef 27 Aralık 2. tur puanları şöyle:

Görkem'in 2. tur puanı : 20 puan

Ayaz'ın 2. tur puanı : 31 puan

Kıvanç'ın 2. tur puanı : 25 puan

Burak'ın 2. tur puanı : 21 puan

Toplam puanlar:

Görkem'in toplam puanı : 30 puan

30 puan Ayaz'ın toplam puanı : 49 puan

49 puan Kıvanç'ın toplam puanı : 25 puan

25 puan Burak'ın toplam puanı : 36 puan

MASTERCHEF İLK CEKETİ ALAN İSİM : METİN

MASTERCHEF 2. CEKETİ ALAN İSİM : AYAZ

Sezonun 2. ceketini Ayaz alıyor.

Ayaz toplam 49 puan alarak ilk 4'e giriyor ve önlüğü alıyor.