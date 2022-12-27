Masterchef 2. ceketi kim aldı, kim kaç puan? 27 Aralık 2022 Masterchef ikinci önlüğü alan yarışmacı kimdir? 2. ceketi Burak mı Ayaz mı Görkem mi aldı?
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Masterchef'te son dörde kalmak için yarışmacılar ceket alma mücadelesi veriyor. Dün sezonun ilk ceketini Metin almıştı. Bugün ise sezonun 2. ceketini kim alacak merak edildi. Peki, Masterchef 2. ceketi kim aldı? 27 Aralık 2022 Masterchef ikinci önlüğü alan yarışmacı kimdir? 2. ceketi Burak mı Kıvanç mı Ayaz mı Görkem mi aldı? İşte detaylar...
Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Son 5 yarışmacının kaldığı aşamada birbirinden zor tabaklar yapılıyor. Masterchef 2. aday kim oldu? Masterchef'te önlüğü alan ikinci isim kim oldu? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Masterchef ikinci ceketi kim aldı? 27 Aralık Masterchef 2. önlüğü kim giydi? Burak mı, Kıvanç mı, Ayaz mı, Görkem mi? Kim kaç puan aldı? İşte detaylar..
Masterchef'te şuanda 5 yarışmacı kaldı. 5 isim 4 gün boyunca oynanacak olan yarışmalar sonucunda ceketi alacak ve 1 kişi yarışmaya veda edecek. Bir bölümde 2 farklı oyun oynanacak ve en çok puanı toplayan isim o günkü ceketin sahibi olacaktır.
Bu yılki Masterchef'te ilk ceketi giyen isim Metin oldu. Metin 26 Aralık 2022 tarihindeki yarışmalar sonucunda 50 puan alarak en yüksek puanı topladı ve önlüğü giyen ilk isim oldu.
26 Aralık Puan Durumu şöyle:
- Burak Kaya : 36 puan
- Görkem : 38 puan
- Ayaz : 45 puan
- Metin : 50 puan
- Kıvanç : 48 puan
İlk ceketi alan isim Metin oldu.
Masterchef'te bugün 2. ceket heyecanı yaşanıyor. İlk turda en yüksek puanı Ayaz aldı.
Masterchef 27 Aralık ilk tur puanları şöyle:
- Görkem'in ilk tur puanı : 10 puan
- Ayaz'ın ilk tur puanı : 18 puan
- Kıvanç'ın ilk tur puanı : 0 puan
- Burak'ın ilk tur puanı : 15 puan
2. tur birazdan başlayacak ve 2 tur sonucunda en yüksek puanı alan yarışmacı sezonun 2. ceketine sahip olacak.
Masterchef 27 Aralık 2. tur puanları şöyle:
- Görkem'in 2. tur puanı : 20 puan
- Ayaz'ın 2. tur puanı : 31 puan
- Kıvanç'ın 2. tur puanı : 25 puan
- Burak'ın 2. tur puanı : 21 puan
Toplam puanlar:
- Görkem'in toplam puanı : 30 puan
- Ayaz'ın toplam puanı : 49 puan
- Kıvanç'ın toplam puanı : 25 puan
- Burak'ın toplam puanı : 36 puan
MASTERCHEF İLK CEKETİ ALAN İSİM : METİN
MASTERCHEF 2. CEKETİ ALAN İSİM : AYAZ
Sezonun 2. ceketini Ayaz alıyor.
Ayaz toplam 49 puan alarak ilk 4'e giriyor ve önlüğü alıyor.