MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim?

Tv8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında dün akşam ilk 4'e giren Semih oldu. MasterChef ikinci önlüğü kim kazandı ve MasterChef'te bu akşam ilk 4'e kim girdi sorularına yanıt aranıyor. MasterChef ikinci ceketi kim aldı? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF'TE İLK 4'E KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2024'te ilk 4'e giren ilk yarışmacı Semih oldu.

MASTERCHEF 2. CEKETİ KİM KAZANDI?

Bu akşamki MasterChef bölümünde, ilk 4'e giren ikinci yarışmacı netleşiyor. Onur, Beyza, Eda ve Kerem arasında heyecan dolu bir mücadele yaşanıyor. Yarışmacılar, jüri üyelerini etkilemek için en iyi tabağı hazırlamaya çalışıyor.