Masterchef 2-7 Temmuz bu haftanın yeni konuk şefi kimdir? Masterchef 2023 Osman Şef kimdir, kaç yaşında, nereli? Osman Sezener kimdir, yaşı kaç?

Masterchef yeni sezonun şefleri merak edildi. Somer Şef gelene kadar konuk şefler programa ragmanda yer almamasıyla birlikte izleyiciler yeni şefin ismini, hayatını ve biyografisi merak etti. Peki, Masterchef yeni konuk şef kimdir? Masterchef 2023 bu haftanın şefi Osman Şef kimdir, kaç yaşında, nereli? Osman Sezener kimdir, yaşı kaç? İşte detaylar...

Masterchef 2023 All-Star yeni haftası bugünkü bölümle başlıyor. Yeni haftanın konuk şefi kim olacak merak edildi. Peki, Masterchef yeni konuk şef kimdir? Masterchef 2023 bu haftanın şefi Osman Şef kimdir, kaç yaşında, nereli? Osman Sezener kimdir, yaşı kaç? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF BU HAFTANIN YENİ ŞEFİ KİM OLDU?

Masterchef'te Somer Şef gelene kadar her hafta bir şef konuk olarak programa katılacak. Bu haftanın konuk şefi ise Osman Sezener oldu. Bu hafta Masterchef 2022 yarışmacıları ana kadroya girmek için yarışacak.

MASTERCHEF OSMAN SEZENER KİMDİR?

M. Osman Sezener, 1982 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimine Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde başladı ve ardından New York Fransız Mutfağı'nda eğitimini tamamladı. 2010-2016 arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

İzmir Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan sonra yeme-içme sektörüne ilgi duydu ve ailesinin de yer aldığı bu sektörde gelişimini devam ettirdi. Eğitim hayatının ardından kazanımlarını tecrübe ile pekiştirmek için Amerika, İtalya ve İstanbul'da önemli mutfaklarda çalıştı.

Osman Sezener, belirlediği rotasında çocukluğundan beri hayallerini kurduğunu gerçekleştirmek için yola çıkarak, büyüdüğü bölgenin toprak ve denizinden gelen malzemeyi en doğal şekilde odun ateşinde pişirdiği bir lokanta yaratarak yola çıktı. Şimdi İzmir'de işletmeciliğini ve şefliğini yaptığı bir mekanı bulunmaktadır.

Türkiye'nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Mutfak Dostları Derneği, "Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri"ni, 10 kategoride sahipleri ile buluşturdu. Osman Sezener 2020 yılında Yılın Türk Şefi ödülünün de sahibi oldu.