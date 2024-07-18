Üye Girişi
Haberler

MASTERCHEF 18 TEMMUZ TANITIMI İZLE | MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? #128250

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef'in 18 Temmuz bölümüne dair tanıtım videosu merakla bekleniyor. Yemek yarışmasının yeni bölüm tanıtımının yayınlanıp yayınlanmadığı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Yeni bölümde neler olacağına dair ipuçları veren tanıtım videosu, MasterChef severlerin ilgisini çekiyor.

Masterchef Türkiye'nin 18 Temmuz tarihli yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. TV8 ekranlarında yayınlanan bu popüler yemek yarışmasının yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Yarışmacılar şeflerden yeterli oyu alıp MasterChef Türkiye 2024 kadrosuna girmek için yeteneklerini sergiliyor. Peki, Masterchef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Masterchef'in 18 Temmuz Perşembe günü bölümünün tanıtımı yayınlandı.

MASTERCHEF 18 TEMMUZ TANITIMI İZLE

MASTERCHEF 18 TEMMUZ TANITIMI İZLE | MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? #128250

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

MasterChef Tv8 Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü

Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü

 Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et

Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et

 Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

Destici'den kızıyla ilgili iddialara yanıt: Bordrosunu istedim, kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir

 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title