Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef 18 Kasım günün menüsü nedir? Konya Mutfağı menüsü ne? Bugün hangi menü yapılacak? Konya Mutfağı menüsünde neler var?

Gündem Haberleri

Masterchef 18 Kasım günün menüsü nedir? Konya Mutfağı menüsü ne? Bugün hangi menü yapılacak? Konya Mutfağı menüsünde neler var?

Masterchef'te bugün haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 3. dokunulmazlık oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 18 Kasım günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Konya Mutfağı menüsünde neler var? Masterchef günün Konya Mutfağı menüsü nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...

Günün menüsü KonyaMutfağı oldu. Masterchef'te bugün KonyaMutfağından yemekler yapılacak. Peki, Masterchef 18 Kasım günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? KonyaMutfağı menüsünde neler var? İşte bilgiler...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi Takım Kadrosu:

- Büşra

- Gamze

- Fatmanur

- Barış

- Tolga

- Yağız

Kırmızı Takım Kadrosu:

- Metin

- Burak Kaya

- Ayaz

- Görkem

- Kıvanç

MASTERCHEF 18 KASIM CUMA GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Günün menüsü KonyaMutfağı oldu. Toplamda 5 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:

Masterchef 18 Kasım günün menüsü nedir? Konya Mutfağı menüsü ne? Bugün hangi menü yapılacak? Konya Mutfağı menüsünde neler var?

Masterchef 18 Kasım menüsü (Konya):

- Tarhun Çorbası

- Lahana Sarması

- Ekşili Kabak

- Zülbiye

- Köftü

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

MasterChef Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title