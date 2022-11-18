Masterchef 18 Kasım günün menüsü nedir? Konya Mutfağı menüsü ne? Bugün hangi menü yapılacak? Konya Mutfağı menüsünde neler var?

Masterchef'te bugün haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 3. dokunulmazlık oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 18 Kasım günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Konya Mutfağı menüsünde neler var? Masterchef günün Konya Mutfağı menüsü nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...