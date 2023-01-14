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Masterchef 179. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır?

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Masterchef 179. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Programın 178. bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İzleyiciler yeni bölüm fragmanı için, Masterchef 179. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır? araştırması yapıyor. Peki, Masterchef 179. bölüm fragmanı ne zaman çıkar? İşte detaylar...

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Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef 179. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır?

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 179. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Programın bugün 178. bölümünün ardından 179. bölüm fragmanı izleyicileri ile buluştu.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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