Masterchef 17. yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya kim girdi?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve İtalyan şef Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığını Masterchef Türkiye'nin final turu bu akşam yayınlanıyor. Peki, Masterchef 17. yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya kim girdi?