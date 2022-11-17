Masterchef 17 Kasım günün menüsü nedir? Doğu Anadolu Mutfağı menüsü ne? Bugün hangi menü yapılacak? Doğu Anadolu Mutfağı menüsünde neler var?
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Masterchef'te bugün haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 17 Kasım günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Doğu Anadolu Mutfağı menüsünde neler var? Masterchef günün Doğu Anadolu Mutfağı menüsü nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...
Günün menüsü Doğu Anadolu Mutfağı oldu. Masterchef'te bugün Doğu Anadolu Mutfağından yemekler yapılacak. Peki, Masterchef 17 Kasım günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Doğu Anadolu Mutfağı menüsünde neler var? İşte bilgiler...
MASTERCHEF MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Mavi Takım Kadrosu:
- Büşra
- Gamze
- Fatmanur
- Barış
- Tolga
- Yağız
Kırmızı Takım Kadrosu:
- Metin
- Burak Kaya
- Ayaz
- Görkem
- Kıvanç
MASTERCHEF 17 KASIM PERŞEMBE GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?
Günün menüsü Doğu Anadolu Mutfağı oldu. Toplamda 5 ürün yapılacak. Günün menüsü şöyle:
Masterchef 17 Kasım menüsü:
Doğu Anadolu Mutfağı
- Ekşili (Erzincan)
- Köfte Bozbaş (Iğdır-Kars)
- Keledoş (Van)
- Sirkeli Pilav (Erzurum)
- Dolangel Tatlısı (Elazığ)