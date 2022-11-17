Masterchef 17 Kasım günün menüsü nedir? Doğu Anadolu Mutfağı menüsü ne? Bugün hangi menü yapılacak? Doğu Anadolu Mutfağı menüsünde neler var?

Masterchef'te bugün haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda hangi yemek yapılacak merak edildi. Peki, Masterchef 17 Kasım günün menüsü nedir? Bugün hangi menü yapılacak? Doğu Anadolu Mutfağı menüsünde neler var? Masterchef günün Doğu Anadolu Mutfağı menüsü nelerdir haberimizden öğrenebilirsiniz...