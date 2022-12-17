Masterchef 17 Aralık yemeğin ismi ne, tabak adı nedir? Dokunulmazlık oyunundaki yemeğin adı nedir? Somer Şef'in söylediği tabağın ismi ne?
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Masterchef'te bugün dokunulmazlık oyununda çok zor bir yemek yapılacak. Yemeğin adını söyleyen Somer Şef, isminden bile ne kadar zor olabileceğini belirtti. Vatandaşlar bugünkü yemeğin adını merak etti. Peki, Masterchef 17 Aralık yemeğin ismi ne? Dokunulmazlık oyunundaki yemeğin adı nedir? Somer Şef'in söylediği tabağın ismi ne? İşte detaylar...
Masterchef'te bugünkü yemeği adı biraz uzun. İzleyiciler yemeğin ismini merak etti. İşte bilgiler...
MASTERCHEF SON 7'DE KİMLER VAR?
- Metin
- Burak Kaya
- Kıvanç
- Yağız
- Ayaz
- Görkem
- Tolga
MASTERCHEF 17 ARALIK BUGÜNKÜ YEMEĞİN ADI NEDİR?
Bugün zor bir tabak yapılacak. Somer Şef tabağın isminin uzun olduğunu belirtti. Bugünkü yemeğin adı şöyle:
"New Orleans kızarmış tavuk yanında patates püresi yanında bezelye yanında mısır ekmeği yanında mac and chease ve gravy sos"