Masterchef 17 Aralık yemeğin ismi ne, tabak adı nedir? Dokunulmazlık oyunundaki yemeğin adı nedir? Somer Şef'in söylediği tabağın ismi ne?

Masterchef'te bugün dokunulmazlık oyununda çok zor bir yemek yapılacak. Yemeğin adını söyleyen Somer Şef, isminden bile ne kadar zor olabileceğini belirtti. Vatandaşlar bugünkü yemeğin adını merak etti. Peki, Masterchef 17 Aralık yemeğin ismi ne? Dokunulmazlık oyunundaki yemeğin adı nedir? Somer Şef'in söylediği tabağın ismi ne? İşte detaylar...