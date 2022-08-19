Masterchef 16. yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya kim girdi?
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve İtalyan şef Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığını Masterchef Türkiye'nin final turu bu akşam yayınlanıyor. Peki, Masterchef 16. yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya kim girdi?
Masterchef'in dün akşamki final turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren 15. yarışmacı Barış oldu. Bu akşam ise 16. yarışmacı ana kadroya katılacak. Peki, Masterchef 16. yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya kim girdi? İşte detaylar haberimizde...
MasterChef 2022'de ana kadroya girmek için final turu mücadelesi gerçekleşiyor. MasterChef'in bugünkü Final Turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren 16. isim Kıvanç oldu.
MasterChef'in dün akşamki final turu yarışmasını kazanarak ana kadroya giren 15. yarışmacı Barış oldu.
Metin
Gamze
Onur
Çağatay
Şeyma
Melih
Büşra
Fatmanur
Tayfun
Yağız
Burak
Kaan
Burak Kaya
Dilan
Barış
Kıvanç
2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.