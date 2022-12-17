Masterchef 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Programın 158. bölümü bugün ekranlara gelecek. İzleyiciler yeni bölüm fragmanı için, Masterchef 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır? araştırması yapıyor. Peki, Masterchef 159. bölüm fragmanı ne zaman çıkar? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır?

MASTERCHEF 159. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Programın bugün 158. bölümünün ardından 159. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına resmi Youtube kanalından veya resmi web siteden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Günün yemeği

MASTERCHEF NE ZAMAN 2022?

Masterchef Türkiye yeni sezon 159. bölümüyle 17 Aralık Cumartesi bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. Bugün haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanacak.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF JUNİOR TÜRKİYE HAKKINDA BİLGİLER

Masterchef Junior, İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef Junior'ın Türkiye uyarlaması. 2021'de Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'de yayınlanmıştır. Acun Medya yapımcılığında olan programın sunuculuğunu ise yine MasterChef Türkiye'nin sunucuları, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yapmıştır.