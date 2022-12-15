Masterchef 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Programın 156. bölümü bugün ekranlara gelecek. İzleyiciler yeni bölüm fragmanı için, Masterchef 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır? araştırması yapıyor. Peki, Masterchef 157. bölüm fragmanı ne zaman çıkar? İşte detaylar...