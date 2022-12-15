Masterchef 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır?
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Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Programın 156. bölümü bugün ekranlara gelecek. İzleyiciler yeni bölüm fragmanı için, Masterchef 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır? araştırması yapıyor. Peki, Masterchef 157. bölüm fragmanı ne zaman çıkar? İşte detaylar...
Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır?
MASTERCHEF 157. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Programın bugün 156. bölümünün ardından 157. bölüm fragmanı izleyicileri ile buluştu. Yeni bölüm fragmanına resmi Youtube kanalından ulaşabilirsiniz.
MASTERCHEF 157. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
MASTERCHEF 157. BÖLÜM NE ZAMAN 2022?
Masterchef Türkiye yeni sezon 156. bölümüyle 15 Aralık Perşembe bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. Bugün ödül oyunu oynanacak ve eski yarışmacılar programa konuk gelecek.