Masterchef 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Programın 155. bölümü bugün ekranlara gelecek. İzleyiciler yeni bölüm fragmanı için, Masterchef 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır? araştırması yapıyor. Peki, Masterchef 156. bölüm fragmanı ne zaman çıkar? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır?

MASTERCHEF 156. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Programın bugün 155. bölümünün ardından 156. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına resmi Youtube kanalından ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASTERCHEF NE ZAMAN 2022?

Masterchef Türkiye yeni sezon 155. bölümüyle 14 Aralık Çarşamba bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. Bugün ödül oyunu oynanacak ve eski yarışmacılar programa konuk gelecek.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF JUNİOR TÜRKİYE HAKKINDA BİLGİLER

Masterchef Junior, İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef Junior'ın Türkiye uyarlaması. 2021'de Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'de yayınlanmıştır. Acun Medya yapımcılığında olan programın sunuculuğunu ise yine MasterChef Türkiye'nin sunucuları, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yapmıştır.